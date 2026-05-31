「僕にとってはこの合宿がワールドカップみたいなもの。日曜日（アイスランド戦）が僕にとってのワールドカップなので」 今回の代表合宿中にそう語っていた吉田麻也が2026年５月31日、アイスランドとの壮行試合でゲームキャプテンとしてスタメン出場。カタール・ワールドカップを戦った冨安健洋と板倉滉とともに３バックを形成した。そして前半15分──。前日会見で森保一監督が「10分限定」と明言していた通り、早い段階で