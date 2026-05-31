処置室に集まった4人の獣医師に囲まれていたのは…！？ニヤニヤが止まらない光景は話題を呼び、投稿は16万回再生を突破。微笑ましい投稿には「5匹みんな可愛い」「あぁ～～なんてほのぼの」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：なぜか動物病院の処置室に集まる『4人の獣医師』→何をしているのかと思ったら…ほのぼのとした光景】 なぜ？処置室に集まる4人の獣医師 TikTokアカウント「iam