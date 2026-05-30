きょう（30日）午後、岡山県里庄町で住宅と倉庫が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「倉庫から火が出ている」里庄町里見で住宅と倉庫が全焼する火事けが人はなし【岡山】 きょう（30日）午後1時15分ごろ、岡山県里庄町里見の田主一夫さん（78）の住宅敷地内にある倉庫から火が出ているのを田主さんの妻（77）が見つけ、消防に通報しました。消防が駆けつけ、火は約4時間半後に消し止められま