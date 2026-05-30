goetheが、5月13日にリリースした1stアルバム『circle』を携えて開催する全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞のファイナル公演を、自身初のホールワンマンライブとして開催することを明らかにした。バンドにとって1年ぶりとなるツアーは、既に発表されていた福岡・北海道・宮城・大阪・愛知の5公演を巡る。ファイナルおよび、初のホールワンマンライブの舞台となるのはヒューリックホール東京だ。本発表は、東京・恵比寿LIQUIDROO