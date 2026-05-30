◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試会場のMUFG国立で全体練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。壮行試合に臨む選手全26人がピッチに出て調整。ジョギングやストレッチで体をほぐし、ロンド（鳥かご）などで体を動かした。その後はビ