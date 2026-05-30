お笑いタレントの古坂大魔王（52）が30日放送のテレビ朝日「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜前11・30）に出演し、巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）への暴行容疑で逮捕され、辞任したことについて私見を述べた。阿部前監督は25日に警視庁渋谷署に現行犯逮捕され、26日に釈放された。長女は対話型の生成人工知能（AI）に相談し、回答結果に基づき児童相談所へ連絡していた。古坂は、長女が児相に相談したこと