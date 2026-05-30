本拠地フィリーズ戦【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点だった。チームはカード初戦を制し、6連勝とした。相手先発ウィーラーと対戦した第1打席ではカーブに空振り三振に倒れた。そして、3回1死で迎えた第2打席ではスプリットを右翼ブルペ