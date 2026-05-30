本拠地フィリーズ戦

【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点だった。チームはカード初戦を制し、6連勝とした。

相手先発ウィーラーと対戦した第1打席ではカーブに空振り三振に倒れた。そして、3回1死で迎えた第2打席ではスプリットを右翼ブルペンへ運ぶ10号ソロを放った。これで6年連続となる2桁本塁打となった。

5回2死の第3打席では外角カーブを中前にはじき返し、5試合ぶりのマルチ安打とした。8回1死の第4打席では2番手左腕メイザと対戦し、中前打を記録。今季4度目となる1試合3安打とした。今月一時.233だった打率は、.279まで上昇している。直近15試合は打率.375、4本塁打、OPS1.300と好調だ。

チームは先発ロブレスキーが6回2死まで無安打投球を披露するなど、7回1失点の好投を披露。打線は初回にフリーマンが左翼席へ先制8号ソロ。2回にはマンシーにも13号ソロが飛び出した。5回にはスミスにも6号ソロが飛び出し、今季6登板で4勝負けなし、防御率1.67だった好投手ウィーラーを4本塁打で攻略した。（Full-Count編集部）