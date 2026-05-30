JTB（ジェイティービー）は、「パスポート取得費用応援キャンペーン」を4月1日から2027年3月31日まで実施している。出発日が4月から6月までと9月から翌年3月まではパスポートの発行時点で29歳まで、7月から8月までは全年齢を対象にする。4月1日以降に発行年月日を記載したパスポートの新規取得、または有効期間内の更新を条件に、10年有効の券取得で15,900円分、5年で10,900円分（12歳未満5,900円分）、更新は5,900円分をJTBトラベ