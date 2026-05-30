3回の第2打席で一塁へ全力疾走→直後に負傷交代【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の打席後に代走が送られ、途中交代となった。球団は右ハムストリングの張りによるものと発表。試合後、ウィル・ベナブル監督は数週間の離脱の可能性を示唆した。3回1死一塁で迎えた第2打席、村上は二ゴ