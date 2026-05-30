レクサス新型「“FR”スポーツセダン」に注目！トヨタグループのプレミアムブランドとして、高いクオリティと独自のデザインを採用し、日本市場で揺るぎない地位を確立しているレクサス。そのなかで、プレミアムなスポーツセダンとして存在感を示し続けているのが「IS」です。【画像】これが最新のレクサス「IS」です！ 画像を見る（29枚）1999年にトヨタ「アルテッツァ」として初代が登場して以来、2005年の2代目を経て、現