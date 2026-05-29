激しく上がる炎。真っ黒な煙が空高く立ち上っています。アメリカ・テキサス州で28日、アパートを焼く大規模な火災が発生しました。火災発生直後、アパートの隣に住む住民が撮影した映像。窓ガラスを見ると爆発の衝撃で外れてしまっています。現場では、消防隊が懸命の消火活動を行い、消防車がはしごを伸ばし上から水をかける様子も。ガス漏れの通報を受けた消防隊が現場へ向かっていたところ、その途中で爆発が起きました。地元の