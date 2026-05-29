資料 岡山県が発表した2026年5月1日現在の推計人口は180万3715人で、4月と比べて928人増加しました。日本人が304人減った一方で、外国人が1232人増え、3万6889人となっています。外国人の増加幅は2025年5月と比べて約1.5倍になっています。県によりますと、外国人労働者が年々増加傾向にあり、特に4月は就職や留学などで転入者が増える時期にあたるということです。 すべての人が住みやすい多文化共生社会の実現へ岡山県は