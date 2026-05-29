2025年6月にNetflixにて独占配信されたアニメーション映画Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』シング・アロングバージョンが、6月10日より9日間限定で劇場上映される。【動画】Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』予告編本作は、表舞台では大人気の K-POP ガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ「HUNTR／X（ハント