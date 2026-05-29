アメリカ、南部フロリダ州で宇宙開発会社「ブルーオリジン」のロケットが爆発しました。アマゾンの創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙開発会社「ブルーオリジン」は28日、フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地の発射台で大型ロケット「ニューグレン」が爆発したと明らかにしました。ブルーオリジンによりますと、従業員の無事は確認されていて、ロケットは打ち上げに向けた燃焼実験中だったということです。現地メディアによ