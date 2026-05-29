気象庁は、警戒レベルの数字を冠した新名称などを用いる「新たな防災気象情報」の運用を開始した。あわせて気象庁のホームページも刷新され、「大雨キキクル」や「線状降水帯予測マップ」、「指定海岸高潮予報」などが新設された。 気象庁資料「防災気象情報の改善に伴う気象庁ホームページの改善について（情報提供）」（令和8年5月更新）より システムの切り替え作業は28日午後に開始してお