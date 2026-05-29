2026年W杯のチケット販売を巡り、アメリカ・ニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局がFIFAへの調査に乗り出した。『ESPN』によると、両州はチケット価格の高騰や座席販売方法に問題があった可能性を調査するため、FIFAに対して召喚状を送付したという。今回のW杯は、FIFAが初めてダイナミックプライシング（変動価格制）を導入。需要に応じて価格が変動する仕組みとなっている。報道によれば、2025年10月から2026年4月にか