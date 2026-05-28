ブラジル代表のロドリゴ・ラスマールドクターが28日、FWネイマールがふくらはぎにグレード2の筋肉損傷を負っていることを発表した。「2〜3週間で復帰できる見込み」としている。『CNNブラジル』が伝えた。ネイマールは2023年10月より代表から遠ざかっていたが、今月18日に発表されたW杯メンバーにサプライズ選出されていた。ところが自身4回目のW杯を控えるなか、ふくらはぎを負傷したことが確認されていた。当初は軽傷とも