お宅のエアコンの室外機こんな状態になっていませんか？近くに動物よけ用の水の入ったペットボトルと燃えやすいものを置いていたら要注意。虫眼鏡のように太陽の光を集中させてしまい、発火してしまうと室外機が燃えてしまいます。28日、NITE（製品評価技術基盤機構）は、エアコンの室外機の周りに物を置くなどして起きるエアコンの思わぬ事故に注意を呼びかけました。そして室内のエアコンにも思わぬ落とし穴が。久しぶりの使用の