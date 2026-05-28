【モデルプレス＝2026/05/28】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するひかり。以前働いていた京都のキャバクラでは“デブキャラ”としていじられることが多かった。その後、全て体型のせいにする自分に嫌気が差し、ストイックな自分磨きの結果、SNSで「上野に可愛い子がいる」と注目を集めている。【写真】「上野に可愛い子がいる」話題のキャバ嬢のドレス姿◆ひかり「太っているから」全て投げやりになった過去以前は京都のキャバク