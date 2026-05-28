ファミリーマートは5月28日、2026年「土用の丑の日」全8種類の予約を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインにて開始した。ファミマ「土用の丑の日」予約開始同社では、7月26日「土用の丑の日」向けの商品として、本格的な鹿児島県産うなぎ蒲焼重をはじめ、うなぎ蒲焼と牛焼肉を一緒に楽しめる商品やうなぎ巻寿司など、ニーズやライフスタイルに合わせて選べる全8種類の商品を展開する。○鹿児島県産うなぎを使用したうな