物価高騰が続く中、低価格を売りに全国展開する「激安スーパー」が大分県に初出店。初日から多くの買い物客でにぎわいました。 【激安商品はこちら】唐揚げ弁当198円天然ブリに牛肉もこの価格店内大盛況 大分県内に初めて進出したのは、岡山県に本社を置く創業40年のスーパー「ラ・ムー」です。中津市で開店初日の5月28日、午前9時の営業開始を前に長蛇の列ができました。 （買い物客）「7時