ウエニ貿易は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する“四皇”をモチーフとしたスマートウォッチを5月29日に発売する。ファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズをベースとしたもので、バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの4モデルを用意。全国の「ONE PIECE 麦わらストア」や、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU、ONE PIECE 麦わらストアオンライン、一部量販店などで取り扱う。価格は各12,980円。「ONE PIECE」