【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系ドラマ「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramアカウントが5月26日、更新された。同ドラマに出演する本田響矢の新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳日劇出演俳優「ドラマとは別人みたい」金髪→黒髪で雰囲気ガラリ◆本田響矢、黒髪でイメージガラリ公式Instagramは「いよいよ明日スタート！『＃日曜劇場ギフト』コラボカフェ開催