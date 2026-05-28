BLUETTI JAPAN株式会社は5月28日（木）、同社のポータブル電源やソーラーパネルが最大63％OFFとなる「初夏セール」を開始した。期間はBLUETTI公式サイトが6月15日（月）まで、BLUETTI公式楽天市場店が6月11日（木）まで。 平年以上の猛暑や電気料金の高騰が予想される今夏に向けて、夜間の安価な電力を蓄電して日中に活用するなどの“賢い節電対策”を提案する特別セール。 対象製品には、3