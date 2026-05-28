BLUETTI JAPAN株式会社は5月28日（木）、同社のポータブル電源やソーラーパネルが最大63％OFFとなる「初夏セール」を開始した。期間はBLUETTI公式サイトが6月15日（月）まで、BLUETTI公式楽天市場店が6月11日（木）まで。

平年以上の猛暑や電気料金の高騰が予想される今夏に向けて、夜間の安価な電力を蓄電して日中に活用するなどの“賢い節電対策”を提案する特別セール。

対象製品には、3,000Whクラスのポータブル電源において世界最軽量・最小を謳うフラッグシップモデル「AORA 300」と220Wソーラーパネルのセット（43万5,700円→19万6,065円、55％OFF）などがラインアップされている。AORA 300は従来の2,000Whクラスと同等のサイズ感を実現しており、車中泊やアウトドア、家庭での本格的な蓄電・ローリングストックに適しているとするモデルだ。

また、走行中にシガーソケットの約6倍のスピードで急速充電できる車載充電器が付属する「AORA 200 + Charger 1」は30万7,000円→13万2,010円（57％OFF）、日本の防災推奨認証を取得した軽量モデル「AORA 100 V2 + 100Wソーラーパネル」は17万4,300円→7万8,435円（55％OFF）のセール価格で提供されている。

期間中、公式サイトではプロモーションコード「SUMMER2026PR」の入力でさらに5％OFFとなるほか、20万円以上の購入で人気製品が進呈されるなどの特典が用意されている。楽天店においても、12万円以上の購入で6,000円OFFとなるクーポン配布やレビュー投稿による特典進呈が実施される。

セール期間

セール対象製品（例）

AORA 300 + BLUETTI SORA 220W ソーラーパネル

BLUETTI公式サイト：2026年5月28日（木）～6月15日（月） BLUETTI公式楽天市場店：2026年5月28日（木）～6月11日（木）

435,700円→196,065円（55％OFF）

AORA 200 + Charger 1

307,000円→132,010円（57％OFF）

AORA 100 V2 + 100Wソーラーパネル

174,300円→78,435円（55％OFF）