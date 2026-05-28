映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーの来日公演『Hans Zimmer Live - The Next Level（ハンス・ジマー・ライブ ザ・ネクスト・レベル）』が、2026年9月16日（水）に神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。ハンス・ジマーは、『DUNE／デューン 砂の惑星』『トップガン マーヴェリック』『インターステラー』『インセプション』『グラディエーター』『ダークナイト』三部作など、数々の映画音楽を手がけてきた作曲家。映画、テレビ、ゲー