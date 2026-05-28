（CNN）イランの国営メディアは27日、過去24時間に23隻の船舶が自国の「安全保護」の下、ホルムズ海峡を通過したと発表した。ただ、イランはこれに先立ち、「敵対国」に属する船舶がホルムズ海峡を航行できないよう阻止していると警告していた。メフル通信は27日、「過去24時間に、石油タンカー、コンテナ船、その他の商船を含む23隻が許可を取得したうえで、イスラム革命防衛隊（IRGC）海軍との調整と安全保護の下、ホルムズ海峡