５月22日から24日にかけて、稚内市みどりスポーツパーク（北海道稚内市）で「第22回ナブテスコ日本車いすカーリング選手権大会」が開催された。逆転劇となった準決勝４人制の車いすカーリング日本一を決める今大会。北海道２チーム、本州３チームが参戦するなか、KiT CURLING CLUB（北海道）が盤石の強さで予選１位となり、最終日の決勝へストレートで駒を進めた。一方、もう一枚の決勝切符をかけ、予選２位のSAITAMA（本州）と予