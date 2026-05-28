村上の19号で日本人コンビが喜びのホームを踏んだ【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2点を追う8回に一時は同点となる19号2ランを放った。このときの一塁走者は西田陸浮外野手で、生還後のベンチでの光景に「最高のシーン」と日本のファンが感動している。注目のシーンは2点を追う8回だった。