ニデックのロゴニデックが会社運営のルールを定める定款から、創業者永守重信氏の役職だった「グローバルグループ代表」の文言を削除する方針であることが27日、分かった。6月18日に開催する定時株主総会の招集通知で判明した。新経営体制となって運営を見直すため、議案として諮る。現行の定款では、グローバルグループ代表が株主総会や取締役会を招集し、議長を務めるとしている。変更案では、それぞれ取締役社長や取締役が