これから迎える梅雨や台風シーズンに備えて災害時に使用する機械の操作訓練が26日、防府市で行われました。この訓練は国土交通省山口河川国道事務所が大雨などによる災害が発生した際に派遣する災害対策用機械の操作方法の習得、技術の向上を目的に2012年から実施しています。26日は災害時の協力協定を結んでいる12社と国土交通省の職員あわせて45名が参加しました。参加者は大雨による災害時にとくに使用される「排水ポンプ