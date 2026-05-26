物語は作家が書き下ろしたオリジナルリゾナーレ那須の敷地内が物語の舞台に今回ご紹介するのは、「リゾナーレ那須」で1日3組だけが体験できる宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』です。物語を手掛けるのは、謎解きの第一線で活躍するクリエイターたち。東京ドーム約3個分の広大な敷地を有する「リゾナーレ那須」の自然や風土を盛り込んだ、完全オリジナルのストーリーです。敷地内の森や建築すべてが物語の断片となり、その場所