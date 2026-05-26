【写真】ルセラ・ユンジン美背中ショット／チェウォンは“チャイナ風ミニワンピ×メガネ”コーデを披露／メンバーの個性際立つ黒衣装の集合ショット【動画】LE SSERAFIM『'BOOMPALA'MOVE TO PERFORMANCE』 LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に披露して、ファンの注目を集めている。 ■ルセラ・ユンジンの引き締まった“美”背中を披露 投稿は