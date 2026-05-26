LE SSERAFIMユンジンが蓮の花映える美背中を大胆披露「タトゥー似合ってる」「ほんとキレイ」の声、サクラも驚く“体幹強すぎ”カンフーポーズも話題

【写真】ルセラ・ユンジン美背中ショット／チェウォンは“チャイナ風ミニワンピ×メガネ”コーデを披露／メンバーの個性際立つ黒衣装の集合ショット【動画】LE SSERAFIM『'BOOMPALA'MOVE TO PERFORMANCE』

LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に披露して、ファンの注目を集めている。

■ルセラ・ユンジンの引き締まった“美”背中を披露

投稿は、5月22日にYouTubeチャンネル・STUDIO CHOOMで公開された『LE SSERAFIM ‘BOOMPALA’ MOVE TO PERFORMANCE』のオフショット。

ユンジンは、細い三つ編みを2本垂らしたお団子ヘアにかんざしを挿したスタイルで登場。ウエストラインを見せたホルターネックの黒トップスに、パラシュートパンツを合わせた衣装で、腕と足をくり返し揺らす「BOOMPALA」の特徴的なパフォーマンスをより際立たせるスタイリングを披露している。

1、7枚目のバックショットでは、中央に蓮の花が描かれた引き締まった背中を大胆に披露。アイラインやリップラインを強調したメイクが印象的なアップショット（3枚目）や、胸元や腕に施されたモチーフをアピールしたショット（5枚目）、片足立ちでカンフーのようなユニークなポーズを披露したユンジンと、ユンジンを見て驚いたような表情をしたSAKURA（サクラ）を捉えたショット（9枚目）も収められている。

SNSでは、「背中のラインが美しい」「ほんとキレイだしかっこいい」「タトゥー似合ってる」「強めアイメイクで好き」「体幹強すぎ」「最後のさくちゃんどういう感情（笑）」などさまざまな反応が寄せられている。

■写真：チェウォンはチャイナ風ミニワンピ×メガネに“ハート三つ編み“オフショットで魅了

■LE SSERAFIM『’BOOMPALA’MOVE TO PERFORMANCE』＆集合ショット