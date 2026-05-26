「目が開かない」――週末の朝、目覚めた瞬間に異変を感じた。 【写真を見る】「何もできん」まぶた腫れ、大量の目やに…“はやり目”で社会生活が完全停止した原因はプール熱と同じウイルス、24時間以上も生存 スマホの光すら苦痛に… 上下のまぶたが固まった目やにで完全にくっつき、無理に開こうとすると焼けるような激痛が走る。鏡をのぞくと、白目は充血で真っ赤に染まり、まぶたは別人のように腫れ上が