キッチンは毎日使う場所だからこそ、「気づけば長年使い続けている」というアイテムがある人も多いのではないでしょうか。ESSE読者257名にアンケートを実施したところ、8割以上が「長年愛用しているキッチンアイテムがある」と回答。今回は、読者が10年以上使い続けている鍋や器、キッチン道具をジャンル別に紹介します。思い切って買ってよかった。「一生もの」の鍋毎日使う鍋は、多少値が張っても「長く愛用できるもの」を選ぶ人