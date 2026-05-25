小学生2人を育てるシングルマザーで、ものをもちすぎない暮らを実践するSHIROさん（30代）。鍋やフライパンは1つずつで暮らすSHIROさんが、あえて「増やしてよかった」と話すのが「無印良品」のせいろです。家事ラクや省スペースにつながったメリットを聞きました。無印良品のせいろを即買い。使って感じたメリットSNSで“ものを増やしすぎない暮らし”を発信する、ミニマリスト歴11年のSHIROさん。器やカトラリーを合わせても、キ