「動物好き大国」として知られるフランス。なかでも犬好きは多く、レストラン店内や電車にまで犬を同伴するケースも多いそう。そんなフランスでは、どのように社会の中に犬を溶け込ませているのでしょうか？フランス文化研究者であり、フランス人の夫と暮らすペレ信子さんに、フランスの友人たちとその犬たちの関係から見える「ペットとの関係性」について伺いました。フランスと日本の犬の「放し飼い」についての考え方私の両親