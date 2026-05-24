大規模火災があった佐賀関の被災者と大分市の2回目の意見交換会が24日開かれ、復興市営住宅の早期整備に向け、3階建ての集合住宅を建設する方針がおおむね了承されました。 大分市佐賀関の復興計画策定をめぐっては、先月の意見交換会で住民側から復興市営住宅について、戸建てでの建設を求める声が多く上がりました。これを受けて市が検討した修正案が24日開かれた2回目の意見交換会で示されました。この中で市側は改めて行った