大規模火災があった佐賀関の被災者と大分市の2回目の意見交換会が24日開かれ、復興市営住宅の早期整備に向け、3階建ての集合住宅を建設する方針がおおむね了承されました。

大分市佐賀関の復興計画策定をめぐっては、先月の意見交換会で住民側から復興市営住宅について、戸建てでの建設を求める声が多く上がりました。これを受けて市が検討した修正案が24日開かれた2回目の意見交換会で示されました。この中で市側は改めて行った意向調査の結果を踏まえ、復興市営住宅について早期整備が最優先事項だとしました。その上で高台にあるテニスコート跡地に、エレベーターが付いた3階建ての集合住宅を建設する方針を示しました。住民からは集合住宅にすることについて反対はなかったものの、建設場所についてより土砂災害のおそれが少ないグラウンド側を希望する声が上がり、市が再度調整することになりました。

大分市復興本部の武安高志事務局長は「被災者の皆さまが再建した街並みを見られるよう一刻も早く復興計画を策定し、スピード感を持って取り組んでいく」としています。

