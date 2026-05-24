ポーランド1部クラブが横浜FM山根陸の獲得に乗り出すポーランド1部エクストラクラサのラドミアム・ラドムが、横浜F・マリノスのMF山根陸の獲得に乗り出す可能性が指摘されている。地元メディア「weszlo」が報じた。「今夏、ラドムは中盤を強化し、6番と8番のポジションをカバーできる攻撃的で技術に優れたセントラルミッドフィルダーを獲得したいと考えている」として、山根が獲得リストに浮上しているとした。一方で問題は「