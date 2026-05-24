安定した価格で、家計の強い味方になる食材「モヤシ」。今回は、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、「モヤシのとろとろ中華スープ」のレシピを教えてもらいました。とろとろがたまらない！ひと手間で大満足のモヤシスープにレンジでできる簡単スープは、とろみ効果でモヤシだけでも大満足！ゴマ油で香りよく仕上げます。●モヤシのとろとろ中華スープ【材料（4人分）】 モヤシ1袋（200g） A［水2カップ