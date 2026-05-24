長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスで4月24日から展開されている「迎撃要塞都市 ハウステンボス」。人気アニメ『エヴァンゲリオン』の世界観をパーク内で体験できる大型企画だ。実際に訪れて見えてきた、“効率よく満喫する1日ルート”を紹介する。【画像】遊ぶ、食べる、泊まるがそろった迎撃要塞都市ハウステンボス■【午前】まずはライドアトラクションへ直行開園後は、最優先で新アトラクション「エヴ