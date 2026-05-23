漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われ、元和牛の川西賢志郎（42）がゲスト出演した。大歓声に迎えられた川西。客席にノリの良い男性をみつけて「飲んでますね〜。ラグビーのプロップのような方」と笑顔で話しかけた。続けて「2年前に解散しまして」と言うと観客から歓声も。「まあ、牛は時期が来