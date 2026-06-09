ホロライブプロダクション所属のさくらみこ、星街すいせいによるユニット「miComet」と、カラオケショップJOYSOUNDのコラボレーション企画が6月13日より開催されることが発表された。 【画像あり】スタジャンとジャージコーデの2つが展開グッズラインナップ 本コラボは、中外鉱業株式会社コンテンツ部が展開するもので、6月13日から7月30日まで全国のカラオケショップJOYSOUNDをはじめとした系列店60店