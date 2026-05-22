22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円高の6万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては425.86円高。出来高は1万1432枚だった。 TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比13.69ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62110+570 11432 日経2