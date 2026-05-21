5月18日から大分県別府市で行われているラグビー日本代表候補の強化合宿に合わせて、チーム関係者が市役所を表敬訪問しました。 【写真を見る】ラグビー日本代表候補が別府市で強化合宿永友TD「良いチーム作りができている」市役所を表敬訪問 別府市役所を訪れたのは、ラグビー日本代表の永友洋司チームディレクターら4人です。 永友ディレクターは「日本代表が目標とする来