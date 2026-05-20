5月20日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「「指示役」容疑者の偽画像、拡散栃木・強盗殺人、ＡＩ生成か」という記事を取り上げ、大竹まことらがコメントした。 栃木県上三川（かみのかわ）町の強盗殺人事件をめぐり、パトカーの後部座席に乗せられた女性の画像が、「容疑者の１人」としてＳＮＳ上で拡散している。県警幹部によると、今回の事件とは無関係の画像だという。専門家は容