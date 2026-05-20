【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の秋野暢子が5月19日、自身のInstagramを更新。手料理を4品公開し、話題を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「健康的で彩りも豊か」オリジナルレシピの洋風春巻き・えのきの和え物など4品◆秋野暢子、手作りの夕飯公開秋野は「今夜はこんな感じ」とつづり、写真を投稿。甘辛く味付けした豚肉をなすのグリルの上に盛り、さらに温泉卵を載せたもの、ポテトとベーコンと玉ねぎが具材の洋風春巻き